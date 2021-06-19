Cüneyt Çakır, Ukrayna-Avusturya maçını yönetecek
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Cüneyt Çakır, Ukrayna-Avusturya maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, Ukrayna-Avusturya maçını yönetecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Ukrayna ile Avusturya takımları arasında 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C grubu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Ukrayna ile Avusturya takımları arasında 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C grubu müsabakasını yönetecek.

Romanya'nın Bükreş şehrindeki Bükreş Ulusal Arena Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Siebert (Almanya) olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Jose Maria Sanchez Martinez (İspanya) AVAR1, Inigo Prieto Lopez de Cerain (İspanya) AVAR2 ve Juan Martinez Munuera (İspanya) AVAR3 olarak görev yapacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Cüneyt Çakır, Ukrayna-Avusturya maçını yönetecek - Haberler Spor
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