Dünya Kupasında Görev Yapacak Cüneyt Çakır, Rusya'ya Gitti

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde düzenlenecek olan son hakem seminerine katılmak üzere dün Rusya'ya gitti.

TURNUVA 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

4-13 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenecek seminerde hakemler, Dünya Kupası için son eğitim çalışmalarını gerçekleştirecek. Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası ise 14 Haziran 2018 Perşembe günü başlayacak.