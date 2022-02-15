Cüneyt Çakır, Leipzig-Real Sociedad maçını yönetecek - Haberler
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Cüneyt Çakır, Leipzig-Real Sociedad maçını yönetecek

AA, Ercan Çakar - Spor
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Cüneyt Çakır, Leipzig-Real Sociedad maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımı ile İspanya'nın Real Sociedad ekibi arasında oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımı ile İspanya'nın Real Sociedad ekibi arasında oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Şubat Perşembe günü RB Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Real Sociedad, Cüneyt Çakır, İspanya, UEFA, Spor, Haberler

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