Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finali'ni yönetecek - Haberler Spor
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Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finali'ni yönetecek

Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finali'ni yönetecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia takımları arasında oynanacak olan Kuveyt Emir Kupası finalini yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia takımları arasında oynanacak olan Kuveyt Emir Kupası finalini yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; bugün saat 18: 45'te başlayacak olan müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yapacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan Sayedali M.Sayedali ve Omar A. Alshatti, dördüncü hakemi Abdullah M. Arab, AVAR'ı da Abdullah K. Hendeal olacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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