Cüneyt Çakır'ın Yönettiği Maçta İran, Fas'ı 1-0 Yendi

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk hafta maçında İran, Fas'ı 90+5'inci dakikada Bouhaddouz'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Fas'ta Galatasaraylı Younes Belhanda 90 dakika sahada kalırken, Medipol Başakşehirli Manuel Da Costa 82'nci dakikada Harit'in yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ise süre alamadı.

KARŞILAŞMADA CÜNEYT ÇAKIR DÜDÜK ÇALDI

Öte yandan Fas ile İran arasında oynanan B Grubu karşılaşmasında, Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil eden hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun düdük çaldı.

5'inci dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Amrabat'ın yaptığı ortada Belhanda'nın kafa vuruşu auta çıktı.

43'üncü dakikada İran kontra atağı sonucunda Azmoun'un vuruşunu kaleci Mohamedi kurtardı, dönen topu önünde bulan Jahanbakhsh'nın vuruşunu yine Mohamedi kornere çeldi.

69'uncu dakikada ceza sahasına giren Jahanbakhsh'ın ortasını Saiss engelledi ve topu kornere gönderdi.

80'inci dakikada Belhanda'nın pasında Ziyech'in vuruşunu Beiranvand kornere çeldi.

İRAN SON DAKİKA GOLÜYLE GÜLDÜ

90+5'inci dakikada İran'ın kullandığı serbest vuruşta ters bir kafa vuruşu yapan Bouhaddouz topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

Mücadele, İran'ın 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.