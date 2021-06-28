Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta gülen taraf İspanya oldu
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Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta gülen taraf İspanya oldu

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta gülen taraf İspanya oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda hakem Cüneyt Çakır, Hırvatistan-İspanya mücadelesinde düdük çaldı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda hakem Cüneyt Çakır, Hırvatistan-İspanya mücadelesinde düdük çaldı. Müsabakada İspanya, uzatmalarda Hırvatistan'ı 5-3'lük skorla mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Parken Stadı'nda oynanan maçın 20. dakikasında Pedri'nin pasına müdahale edemeyen İspanya kalecisi Simon'un hatasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 38'de Sarabia sahneye çıkarak 1-1'lik eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 tamamlanırken, ikinci yarıda 57. dakikada İspanya'yı öne geçiren golü Azpilicueta kaydetti. 76'da da Ferran Torres, rakip fileleri havalandırarak İspanya'yı 3-1 öne geçirdi. Müsabakanın son anlarına doğru Hırvat futbolcu Orsic 85'te farkı 1'e indirerek, skoru 3-2'ye getirdi. Karşılaşmanın uzatma anlarında Hırvatistan Pasalic ile 3-3'ü buldu. Maçın normal süresi 3-3'lük skorla noktalandı.

Uzatmaların ilk devresinde İspanya 100. dakikada Morata ile güldü. İspanyol futbolcu ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 4-3 oldu. 103. dakikada İspanya Oyarzabal ile farkı yeniden ikiye çıkardı ve müsabakanın da skoru 5-3 olarak belirlendi.

İspanya çeyrek finalde Fransa- İsviçre maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu
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EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi
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Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta gülen taraf İspanya oldu - Haberler Spor
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