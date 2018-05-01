Real Madrid - Bayern Maçına Cüneyt Çakır Damgası
Real Madrid'in, Bayern Münih'i konuk ettiği maçın 45+1. dakikasında Marcelo'nun eline çarpan topta hakem Cüneyt Çakır'ın devam kararı tartışma yarattı.
UEFA Şampiyonlar Liginde Real Madrid'in Bayern Münih'i konuk ettiği yarı final rövanş mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, ilk yarının sonunda verdiği kararla tartışmalara sebep oldu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid ile Bayern Münih'i bir araya getiren maçın 45+1. dakikasında Kimmich'in ortasında top Marcelo'nun eline temas ederken Cüneyt Çakır ve yardımcıları 'devam' kararı verdi.
İLK YARININ SONUNDA CÜNEYT ÇAKIR'A YOĞUN İTİRAZ
Pozisyona Bayern Münih futbolcuları yoğun bir şekilde itiraz ederken Cüneyt Çakır'ın kararı sosyal medyada da tartışmalara neden oldu. 1-1 sonuçlanan ilk yarının sonunda da Bayernli futbolcular ve özellikle ortayı yapan Joshua Kimmich, hakem Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulunarak soyunma odasının yolunu tuttu.
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ADAMA TEŞEKKÜR EDECEĞİNİZ YERDE YERDEN YERE VURUYORSUNUZ GAYET GÜZEL MAC YÖNETTİ ADAM SONUÇTA TÜRKİYEYİ TEMSİL EDİYOR BEN KENDİ ADIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM AYAKLARINA SAĞLIK BÖYLE BEDAVA PENALTI BEKLEYEN TAKIMIM EZİK TAKIMDIR. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazıntürk futbolu türk hakemi 4 sınıf laf çok icraat sıfırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kendini gösterdi yineCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yiğidi öldür hakkını yeme avrupada güzel maç yönetiyor eğer görüntülere baktıysanız kale çizgisinde elle dokunan futbolcunun önünde hakem var onun görüp uyarması lazım. Pozisyon Çakır''a kapalı göremez görmediği içinde vermemesi normal. Tahmin yürüterek mi verecek adam kararıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BURSASPOR ŞAMPİYON !!!!!!!!!!!!!!!!!Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır