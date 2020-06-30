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Cüneyt Çakır'ın 3. Galatasaray Trabzonspor maçı

FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır kariyerinde 3. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın 3. Galatasaray Trabzonspor maçı
30.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:50

FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır kariyerinde 3. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta düdük çalacak. Çakır'ın yönettiği 2 maçta sarı-kırmızılılar 1 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

Cüneyt Çakır, Galatasaray ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 2 karşılaşmada düdük çaldı. 2011-2012 sezonunda 25 Mart 2012 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve Çakır'ın ilk yönettiği müsabaka 1-1 berabere sona ermişti. 2015-2016 sezonunda 19 Eylül 2015 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi de sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

43 yaşındaki hakem, yönettiği iki maçta toplam 10 kez sarı kart çıkartırken, 4'ünü Galatasaraylı futbolculara, 6'sını da Trabzonsporlu futbolculara gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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