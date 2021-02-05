Cüneyt Çakır'ın 28. derbisi
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Cüneyt Çakır'ın 28. derbisi

05.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:16
Cüneyt Çakır'ın 28. derbisi

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 28. derbisini yönetecek.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 28. derbisini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak derbide tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 27 derbide düdük çaldı.

UEFA'nın gözde hakemlerinden olan ve Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, bu sezon ikinci kez derbi yönetecek. Cüneyt Çakır, ligin 19. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmada da görev yapmıştı.

Fenerbahçe 6, Galatasaray 3 kez kazandı

Cüneyt Çakır, 13. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere bitti.

Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 68 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 39, Fenerbahçeli oynuculara 29 sarı kart gösterdi.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbiler

Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

SezonMaçSonuç Kategori
2005-2006Galatasaray-Beşiktaş3-2Lig
2005-2006Fenerbahçe-Galatasaray2-1T.Kupası
2005-2006Fenerbahçe-Galatasaray4-0Lig
2006-2007Galatasaray-Beşiktaş1-0Lig
2007-2008Galatasaray-Fenerbahçe2-1T.Kupası
2008-2009Galatasaray-Beşiktaş4-2Lig
2009-2010Galatasaray-Fenerbahçe0-1Lig
2010-2011Fenerbahçe-Beşiktaş1-1Lig
2010-2011Galatasaray-Beşiktaş1-2Lig
2010-2011Beşiktaş-Fenerbahçe2-4Lig
2011-2012Beşiktaş-Galatasaray0-0Lig
2011-2012Fenerbahçe-Galatasaray0-0Lig S.Final
2012-2013Galatasaray-Fenerbahçe3-2Süper Kupa
2012-2013Fenerbahçe-Galatasaray2-1Lig
2013-2014Fenerbahçe-Beşiktaş3-3Lig
2013-2014Galatasaray-Beşiktaş1-0Lig
2014-2015Galatasaray-Fenerbahçe2-1Lig
2014-2015Beşiktaş-Galatasaray0-2Lig
2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray1-0 Lig
2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig
2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray2-0 Lig
2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe0-0 Lig
2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig
2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig
2019-2020Galatasaray-Fenerbahçe0-0Lig
2019-2020Fenerbahçe-Beşiktaş3-1Lig
2020-2021Beşiktaş-Galatasaray2-0Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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