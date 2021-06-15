Cüneyt Çakır Euro 2020'de var mı? Hakem Cüneyt Çakır Euro 2020'de hangi maçları yönetecek? Turnuvadaki Türk hakemler kimler?
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Cüneyt Çakır Euro 2020'de var mı? Hakem Cüneyt Çakır Euro 2020'de hangi maçları yönetecek? Turnuvadaki Türk hakemler kimler?

Cüneyt Çakır Euro 2020'de var mı? Hakem Cüneyt Çakır Euro 2020'de hangi maçları yönetecek? Turnuvadaki Türk hakemler kimler?
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Euro 2020 turnuvasının başlamasıyla birlikte turnuvadaki Türk hakemler kimlerdir araştırılmaya başlandı. Bugün başlayacak olan Macaristan-Portekiz maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu. Peki Euro 2020'de hangi Türk hakemler görev alacaklar? Cüneyt Çakır hangi maçları yönetecek? Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçlar belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Cüneyt Çakır Euro 2020 turnuvasında maç yönetecek mi futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Cüneyt Çakır hangi maçları yönetecek? Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçlar nelerdir?

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Macaristan ile Portekiz takımları arasında 15 Haziran 2021 Salı günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu müsabakasını yönetecek.

Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Schärer (İsviçre) olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Paolo Valeri (İtalya) AVAR, Filippo Meli (İtalya) AVAR ve Pawel Gil (Polonya) AVAR olarak görev yapacak.

MAÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Macaristan - Portekiz maçı bugün 15 Haziran Salı günü saat 19:00 'da başlayacaktır.

CÜNEYT ÇAKIR EURO 2020'DE VAR MI, HANGİ MAÇLARI YÖNETECEK?

Cüneyt Çakır bugünkü Macaristan-Portekiz maçını yönetecek. Turnuvada yöneteceği ilk maçına bugün çıkacak olan Cüneyt Çakır, ilerleyen günlerde görev verilmesi halinde çeyrek final, yarı final gibi maçları da yönetebilir.

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Cüneyt Çakır Euro 2020'de var mı? Hakem Cüneyt Çakır Euro 2020'de hangi maçları yönetecek? Turnuvadaki Türk hakemler kimler? - Haberler
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