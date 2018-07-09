Cüneyt Çakır, Dünya Kupasında Final Bölümüne Kaldı!

FIFA Hakem Komitesi, 2018 Dünya Kupası için yarı final, üçüncülük maçı ve final maçına kalan son 12 hakemi belirledi.

Uruguay'dan Andres Cunha, Fransa-Belçika maçına atanırken, 4. hakemlik görevini ise Meksika'dan Cesar Arturo Ramos Palazuelos yapacak.

İŞTE FİNALE BIRAKILAN 12 HAKEM:

AFC: FAGHANI Alireza (IRN)

CAF: DIEDHIOU Malang (SEN)

CONCACAF: GEIGER Mark (USA): RAMOS PALAZUELOS Cesar Arturo (MEX)

CONMEBOL: CUNHA Andres (URU): PITANA Nestor (ARG): RICCI Sandro (BRA)

OFC: CONGER Matthew (NZL)

UEFA: CAKIR Cuneyt (TUR):KUIPERS Bjorn (NED): MAZIC Milorad (SRB): ROCCHI Gianluca (ITA)

CÜNEYT ÇAKIR, FİNALİ YÖNETECEK Mİ?

Andres Cunha ve Cesar Arturo Ramos Palazuelos'un yarı final maçlarından birine atanmasının ardından kalan 10 hakemin 3 maç için büyük aday olduğu öğrenildi. Cüneyt Çakır'ın kalan 3 maçtan 1'ini yöneteceği belirtilirken, final maçı için de adı kuvvetli bir şekilde anılıyor.