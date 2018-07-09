Cüneyt Çakır, Dünya Kupasında Final Bölümüne Kaldı!
FIFA Hakem Komitesi, 2018 Dünya Kupası final bölümü için belirlediği 12 hakem arasında Cüneyt Çakır'a da yer verdi.
FIFA Hakem Komitesi, 2018 Dünya Kupası için yarı final, üçüncülük maçı ve final maçına kalan son 12 hakemi belirledi.
Uruguay'dan Andres Cunha, Fransa-Belçika maçına atanırken, 4. hakemlik görevini ise Meksika'dan Cesar Arturo Ramos Palazuelos yapacak.
İŞTE FİNALE BIRAKILAN 12 HAKEM:
AFC: FAGHANI Alireza (IRN)
CAF: DIEDHIOU Malang (SEN)
CONCACAF: GEIGER Mark (USA): RAMOS PALAZUELOS Cesar Arturo (MEX)
CONMEBOL: CUNHA Andres (URU): PITANA Nestor (ARG): RICCI Sandro (BRA)
OFC: CONGER Matthew (NZL)
UEFA: CAKIR Cuneyt (TUR):KUIPERS Bjorn (NED): MAZIC Milorad (SRB): ROCCHI Gianluca (ITA)
CÜNEYT ÇAKIR, FİNALİ YÖNETECEK Mİ?
Andres Cunha ve Cesar Arturo Ramos Palazuelos'un yarı final maçlarından birine atanmasının ardından kalan 10 hakemin 3 maç için büyük aday olduğu öğrenildi. Cüneyt Çakır'ın kalan 3 maçtan 1'ini yöneteceği belirtilirken, final maçı için de adı kuvvetli bir şekilde anılıyor.
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KUIPERS Bjorn (NED) bu yönetecekCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben cocukken baskanlik modeli konusulurdu Simdi Allah a sukurler Olsun basliyor reis Allah yardimcin OlsunCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır.: sana kazanc ne olacak1 Yayından KaldırD0RU: aynen kardeş konuyla çok alakalı3 Yayından Kaldır