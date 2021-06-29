Cüneyt Çakır, Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem olarak tarihe geçti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan son 16 turu müsabakasında görev yapan Cüneyt Çakır, turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu.