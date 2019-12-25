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Cüneyt Çakır'a 17. haftada görev yok

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli olurken, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan Cüneyt Çakır'a görev verilmedi.

25.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:53
Cüneyt Çakır'a 17. haftada görev yok

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli olurken, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan 'a görev verilmedi.


Süper Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu 17. haftada oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ve aynı maçta VAR'da yer alan Mete Kalkavan'a bu hafta görev verilmedi.


Ligin 17. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:


27 Aralık Cuma


20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus


28 Aralık Cumartesi


15.00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler


17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek


17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan


20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen


29 Aralık Pazar


14.00 DG Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu


16.30 Aytemiz Alanyaspor - İH Konyaspor: Ümit Öztürk


16.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek


19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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