Cüneyt Başaran kimdir? Cüneyt Başaran kaç yaşında, nereli? Cüneyt Başaran hayatı ve biyografisi!
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Cüneyt Başaran kimdir? Cüneyt Başaran kaç yaşında, nereli? Cüneyt Başaran hayatı ve biyografisi!

Cüneyt Başaran kimdir? Cüneyt Başaran kaç yaşında, nereli? Cüneyt Başaran hayatı ve biyografisi!
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Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Cüneyt Başaran izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Cüneyt Başaran kaç yaşında, nereli? Cüneyt Başaran hayatı ve biyografisi! Cüneyt Başaran kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Cüneyt Başaran hakkında araştırmalar yapılıyor. Cüneyt Başaran kimdir? Cüneyt Başaran kaç yaşında, nereli? Cüneyt Başaran hayatı ve biyografisi!

CÜNEYT BAŞARAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı. Kariyerine finans sektöründe başlayan Cüneyt Başaran, İstanbul'da ABank ve BNP'de trader olarak görev aldı. Daha sonra Londra'ya yerleşip Commerzbank ve Standard Bank'ta Türkiye Masası Şefi pozisyonunda çalıştı. 2010 yılında medya sektörüne geçti. Başaran, Bloomberg HT Televizyonu ve Bloomberght.com Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinin ardından Ciner Medya Grubu Londra Temsilciliğinin yanı sıra Gazete Habertürk'te köşe yazıları yazmaya devam ediyor.

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Cüneyt Başaran kimdir? Cüneyt Başaran kaç yaşında, nereli? Cüneyt Başaran hayatı ve biyografisi! - Haberler
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