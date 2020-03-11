Cüneyt Arkın: Koronavirüs bütün sıcak duyguları yok etti Türk sinemasının duayeni Cüneyt Arkın, Cuma akşamı Tv 8,5'ta yayınlanacak olan Caroline Show programına konuk oldu. Cüneyt Arkın, program öncesi Caroline Yılmaz ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı

'Beni gençlik yıllarıma götürdü'

Cüneyt Arkın, Caroline Yılmaz'a destek ve onay verdiğini belirterek "Caroline ile yeni bir Yeşilçam filmi çekmek isterim. Caroline ile her projeye varım. Caroline'i ilk gördüğümde Türkan Şoray yeni bir programa mı başlamış dedim. Caroline beni gençlik yıllarıma götürdü, çok duygulandım" dedi.