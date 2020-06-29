Cüneyt Arkın'dan "Onurlu ve şerefli bir yürüyüş" paylaşımı Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın, "Onurlu ve şerefli bir yürüyüş" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın, "Onurlu ve şerefli bir yürüyüş" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Arkın, LGBT tartışmalarının devam ettiği dönemde yaptığı paylaşımda, askerlerle beraber yürürken yer aldığı bir fotoğrafa yer verdi. Milli konulardaki duruşuyla da bilinen Arkın, sosyal medya hesaplarından sık sık güvenlik güçlerine destek mesajları yayımlıyor. Kaynak: AA