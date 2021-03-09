Cüneyt Akyol tutuklandı mı? Müge Anlı | Antalya'da Mervenur Polat'ın kaybıyla ilişkilendirilen isimlerden olan Cüneyt Akyol kimdir?

Cüneyt Akyol tutuklandı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan konulardan Mervenur Polat'ın kaybıyla ilgili gündeme gelen isimlerden biri Cüneyt Akyol oldu. Bu kapsamda vatandaşlar Antalya'da Mervenur Polat'ın kaybıyla ilişkilendirilen isimlerden olan Cüneyt Akyol kimdir? sorusunun yanıtı aranıyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA YER ALAN CÜNEYT AKYOL KİMDİR?

19 Ekim 2020 tarihinde evden çıkan Mervenur Polat, ailesiyle birlikte Antalya Kepez'de yaşıyordu.

4 aydır bulunamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın akıbeti Müge Anlı'da araştırılıyor. İddiaya göre 19 Ekim 2020 tarihinde uyuşturucu madde temin etmek için 40 yaşındaki Cüneyt Akyol'un evine giden 20 yaşındaki Mervenur Polat'tan o tarihten itibaren haber alınamıyor. Görgü tanıklarının ifadeleri ardından Mervenur Polat'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledikten sonra bir daha haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne olduğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyor. Mervenur Polat'ın en son ev olarak kullanılan ve birçok erkeğin gittiği bir iş hanında kaldığı ortaya çıkmıştı.

ETRAFI TEMİZLEDİ

Olaya tanık olan diğer iki isim ise Ferdi ve İbrahim, Gökhan'ı tedirgin gördüklerini belirtti. İddiaların odağındaki bir diğer isim Cüneyt'in etrafı temizlemesi ve üzerindeki kıyafeti çöp poşetine atması cinayet iddialarını güçlendirdi.

İFADELERİ İNANDIRICI BULUNMADI

Cüneyt Akyol'a ait eve birkaç kez gittiğini söyleyen Gökhan Hamurcu ve iki arkadaşının ifadeleri ardından kayıp dosyasının cinayete dosyasına dönüşmüş olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor. Mervenur Polat'ı üzerinde çarşaf çekmiş halde gördüğünü belirten Gökhan Hamurcu, şunları ifade etti:

"Cüneyt, Mervenur ile evin 2. katındaydı. Cüneyt yukardan seslenip beni çağırdı. İçeri girdiğimde Cüneyt çıplaktı ve üzerine bir kırmızı bornoz giymişti. Mervenur'un üstündeki kıyafetler ise koltuğun üzerindeydi. Çıplak haldeydi üzerine çarşafı çekmiş ağlıyordu. Benden yardım istemedi. Cüneyt ise Mervenur'a sus işareti yapıyordu."

İkiliyi o halde gördükten sonra korkup 3. kattan atladığını kaydeden Gökhan Hamurcu'nun daha fazla şey bildiği ancak korktuğu için söylemediği düşünülüyor.

CÜNEYT AKYOL TUTUKLANDI MI?

Cüneyt Akyol, Müge Anlı'da adı çok geçmesine rağmen televizyon ekranlarında yer almadı. Cüneyt Akyol 7 Mart Pazar günü Müge Anlı ile görüşerek Mervenur Polat'ın cesedinin olduğu yeri gösterdi. Gözaltına alınan Cüneyt Akyol hakkında gelişmeler gelmeye devam ediyor.