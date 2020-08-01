Cunda Adası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
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Cunda Adası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun talebi nedeniyle doldu taştı.

Cunda Adası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
01.08.2020 04:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 04:32

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun talebi nedeniyle doldu taştı.

Bayramı fırsat bilen tatilcilerin gelişiyle restoran ve kafeleriyle ünlü Cunda Adası son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.

Bayramın ilk gününde restoran ve kafelerde yer bulmakta güçlük çekilirken kalabalık nedeniyle Cunda sahilinde adım atacak yer kalmadı.

Adada bulunan otel ve pansiyonlardaki doluluk oranlarının son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığı bildirildi. Henüz bayramın ilk günü olmasına rağmen yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.

İşletmeciler memnun

Cunda Adası'nda esnaflık yapan Derya Küçük, adanın ve Ayvalık'ın bugünlerde çok kalabalık olduğunu belirterek, "Biz, günlük tekneyle gezi turları düzenliyoruz. Kovid-19 önlemleri nedeniyle teknemize sadece 30 kişi alabiliyoruz. Tüm gezi teknelerinde yolcu kapasiteleri neredeyse yarı yarıya düşürüldü. Buna rağmen bayramda yoğun bir ilgi görüyoruz. Pandemi kuralları gereği bu yoğunluğu karşılayamıyoruz. Cunda Adası geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl Kurban Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle biraz daha az yoğunlukta geçirse de bu yıl da bayramda çok kalabalık. Bayram ekonomik anlamda ada esnafı için çok güzel geçiyor." diye konuştu.

Adada esnaflık yapan Musa Aşar da bayram nedeniyle işlerinin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Bu yıl Kurban Bayramı'nı beklediklerinden daha kalabalık geçtiğini kaydeden Aşar, "Bayramın ilk günü olmasına rağmen bugün çok kalabalık. Biz asıl yarın ve sonrasında aşırı bir yoğunluk bekliyoruz. Çok şükür bu yoğunluk ekonomik anlamda bizleri son derece memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Otel ve restoran işletmecisi Kayhan Ezer ise Kurban Bayramı'nda yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aşırı talep var. İnsanlar adeta turizm bölgelerine saldırıyorlar. Ayvalık da bundan payını fazlasıyla almış durumda. İlçede turistik işletmelerde tam bir doluluk oranı yaşanıyor. Bence bu yoğunluk bayramda böyle geçecek gibi. Bayramdan sonra da eylül ayının ilk haftasına kadar aynı tempoda sürer. Pandemi bu yıl turizm sektörünü oldukça etkiledi ama insanlar pandemi sürecinde evlerinde kalmaktan çok sıkılmış ve bunalmışlardı. Çok sıkıldıkları için bu taraflara geldiklerini düşünüyorum."

Kaynak: AA

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