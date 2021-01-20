Çumra katilinin gerçek hikayesi

"Türk Seri Katiller", "Kolici" ve "Sevgili Katilim" isimli kitapların yazarı Sevinç Yavuz, yine tüyler ürperten bir seri katilin hikayesiyle okuyucu karşısında… "Çumra 1965: Bir Seri Katilin Gerçek Hikayesi" isimli yeni romanında Sevinç Yavuz, bu kez okuyucusunu 1965 yılına götürüyor ve Konya'nın 10 bin nüfuslu kasabası Çumra'da 15 kişiyi öldürüp parçalayarak evinin mutfağına ya da bahçesine gömen bir seri katilin gerçek hikayesini okurlarıyla paylaşıyor…

"Mutfakta bir ceset. Evin içine gömülmüş. Cenin pozisyonunda ve yere dik. Çatalhöyüklüler ölülerini öyle defnedermiş. Ama bu soğuk, hareketsiz cenin Çatalhöyük Antik Kenti'nde değil. Oranın biraz ötesinde, Çumra kasabasında bulunan sıradan bir hanede… On bin yıllık ölülerin yanına durmadan yenileri ekleniyor. Bu bataklık kasaba insanları yutmaya doymuyor. Uğursuz bir sessizlik örtüyor her şeyi, olanlar kimsenin dikkatini çekmiyor. Ta ki Çatalhöyük kazısında çalışan üç Alman arkeoloğun kayboluşuna kadar. Olay üzerine Çumra kasabasına atanan yeni emniyet amiri Ali Kemal, kendini büyük bir muammanın içinde buluyor: Tuhaf köy halkı, gerçek yüzlerini maskeleyen kazı çalışanları, ortadan yok olan insanlar, kayıp hazineler ve toprağın doğurduğu ölüler…" Tekinsiz satırlarda dolaşmayı sevenler için…

Kaynak: Hürriyet