Çumra Dedemoğlu'daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü
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Çumra Dedemoğlu'daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü

Çumra Dedemoğlu'daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" mahallelerde çıkan yangınlara erken müdahalede etkin rol oynuyor.

Çumra'ya bağlı Dedemoğlu Mahallesi'nde tarım arazilerine çok yakın konumda bulunan bir elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında mahalleye verilen yangın söndürme tankeri ve gönüllü itfaiyecilerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Dedemoğlu Mahalle Muhtarlığına teslim edilen yangın söndürme tankeri ve Gönüllü İtfaiyecilik faaliyetleri kapsamında verilen eğitimlerle gönüllü itfaiyeciler bugüne kadar mahalledeki 12 yangın olayına müdahale ederek önemli bir başarı sağladı.

550 MAHALLEYE YANGIN SÖNDÜRME TANKERİ VERİLDİ

Yeni Büyükşehir Yasası'nın uygulanmaya başlamasıyla birlikte başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında kırsal yerleşim bölgelerinde çıkacak yangınlara erken müdahalede kullanılmak üzere 3 tonluk 550 adet yangın söndürme tankeri teslim edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kaynak: Bültenler

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