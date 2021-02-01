Çumra'da park ve yeşil alan çalışmaları
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Çumra'da park ve yeşil alan çalışmaları

01.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:08
Çumra'da park ve yeşil alan çalışmaları

Çumra'da park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem veren Çumra Belediyesi, "Her Mahalleye Bir Koruluk" projesi kapsamında bir mahalleye daha koruluk kazandırdı.

Çumra'da park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem veren Çumra Belediyesi, "Her Mahalleye Bir Koruluk" projesi kapsamında bir mahalleye daha koruluk kazandırdı.

Çumra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Alemdar, Okçu ve Büyükaşlama mahallelerinden sonra Seçme Mahallesi'ne de koruluk yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, belediye işçileriyle fidan dikti.

Candan, konuya ilişkin, Çumra'ya yeşil bir gelecek bırakma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Seçme Mahallesi'ne kazandırdıkları koruluğun yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda çeşitli fidanlardan oluşacağını, fidan ekimine başlandığını belirten Candan, "Sadece bugünlerimiz için değil, yıllar sonrasına miras kalacak daha yaşanabilir bir Çumra için elimizden geldiğince çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırçalı Tepesi'nde peyzaj projesi hayata geçecek

Öte yandan Sırçalı mesire alanında örnek bir projeye imza atma aşamasında olduklarını dile getiren Candan; "Sırçalı mesire alanımızı daha da güzelleştirecek, bu güne kadar düzenlenememiş alanlarda ağaçlandırma, peyzaj ve rekreasyon projesi için de 'Bismillah' dedik. İmkanlarımız el verdiğince Çumra genelinde de boş olan her alanı ağaçlandırıyor, parklarımızda ve refüjlerimizi de yoğun bir şekilde ağaçlandırıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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