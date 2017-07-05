Çumra'da Genç Komek Yaz Kursu Açıldı

Çumra Genç KOMEK Yaz Okulu, 400 öğrenciyle yeni eğitim-öğretim dönemine başladı.



Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Çumra Merkez Atatürk İlkokulunda düzenlenen açılış töreninde KOMEK hizmet binasının açıldığını anımsattı.



Gençlik Merkezinin de bittiğini ifade eden Oğuz, "Oranın imkanlarından da faydalanacaksınız. Artık önünüzde yeni bir stadyumunuz, halı sahalarınız, yeni bir yarı olimpik yüzme havuzunuz ve kız kardeşleriniz için de kullanabileceği bir şehir konağımız var." dedi.



Çumra Kaymakamı Uğur Kalkar ise öğrencilerin bu kurslarda en iyi şekilde eğitim alacaklarına inandığını söyledi.