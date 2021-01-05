Çumra'da 2020'de üst yapı çalışmaları hız kesmedi
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Çumra'da 2020'de üst yapı çalışmaları hız kesmedi

05.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:41
Çumra'da 2020'de üst yapı çalışmaları hız kesmedi

Çumra Belediyesi, 2020 yılında da üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.

Çumra Belediyesi, 2020 yılında da üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamada, geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını koşullarında yol, çevre düzenleme ve yeşillendirme, sosyal belediyecilik çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda çalışma yapıldığı vurgulandı.

Çumra'da 2020'de 56 kilometre uzunluğunda sathi kaplama çalışması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çumra Belediyesi, 53 mahallede yürüttüğü kilitli parke taşı çalışmaları kapsamında toplamda 33 bin 354 metrekare yol çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında mahallerin ulaşım yolları, ara sokakları, kaldırımları ile cami ve okul çevreleri kilitli parke taşı ile döşendi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ise, "Yapmış olduğumuz çalışmalarla milletimizin ayağının yazın toza, kışın çamura değmesini istemedik. Bu kapsamda, mahalle yollarımızın çoğunda bağlantı yollarının asfalt çalışmalarını tamamladık. 2020 yılı içerisinde merkezde yaptığımız yol çalışmalarının yanında mahalle içi yollarımızın da daha konforlu hale getirilmesine önem verdik. Bu yıl pandemi ve kış demeden halkımıza hizmet için aciliyet ve öncelik sırasına göre mahallelerimizde dur durak bilmedik ve tüm Çumra'yı adeta bir şantiye alanına çevirdik. İnşallah, 2021 yılında da çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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