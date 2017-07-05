Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a Teşekkür Ziyareti

Çumra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İşler, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'a, ilçede aldığı güvenlik tedbirleri dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu.



Çumra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İşler, jandarma bölgesi olan mahallere güvenlik kamerası yerleştiren ve havadan kontrol amaçlı "drone" sağlayan Başkan Oğuz'u ziyaret etti.



Ziyarette konuşan İşler, ilçede emniyet ve asayişin sağlanmasında katkıda bulunan Oğuz'a teşekkür etti.



Bu katkının, suç oranlarının aşağıya çekilmesinde önemli olduğunu belirten İşler, "Özellikle uyuşturucuyla mücadelede, kenevir ekiminin önüne geçilmesi amacıyla sağlamış olduğu teknik imkanlardan dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür eder, görevinde başarılar dilerim." ifadesini kullandı.



Ardından İşler, Oğuz'a teşekkür plaketi takdim etti.



Oğuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.