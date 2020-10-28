Cumhuriyetle yaşıt Mehmet dedeye doğum günü sürprizi

BURDUR Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki protokol mensupları, kentte yaşayan 29 Ekim 1923 doğumlu Mehmet Altınkaynak'ı evinde ziyaret ederek, doğum günü pastası kesti.

BURDUR Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki protokol mensupları, kentte yaşayan 29 Ekim 1923 doğumlu Mehmet Altınkaynak'ı evinde ziyaret ederek, doğum günü pastası kesti.

Vali Ali Arslantaş, Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde oturan, 29 Ekim 1923 doğumlu Mehmet Altınkaynak'ı ziyaret etti. Vali Arslantaş'a Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fatih Ören, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz eşlik etti. Vali Arslantaş ve beraberindekiler Mehmet Altınkaynak'a sürpriz doğum günü pastası kesti.

Vali Ali Arslantaş, "Bugün Büğdüz köyümüzde yaşayan Mehmet Altınkaynak amcamızı ziyarete geldik. Mehmet amcamız 29 Ekim 1923 doğumlu. Cumhuriyetle yaşıt. Cumhuriyetin bütün evrelerini, gün gün, kazanımlarını dakika dakika, saat saat yaşayıp şahit olmuş bizim ulu çınarlarımızdan biri. Onu sağlıklı, sıhhatli görmüş olmaktan, çocuklarının ve torunlarının ona ilgisinden, bakımından, şefkatinden, merhametinden son derece etkilendik. Allah sağlık, sıhhat, mutluluk içinde nice yıllar yaşamayı nasip etsin. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak. Onun şahitliğiyle bugün burada garnizon komutanımız, ağır ceza reisimiz, rektörümüzle, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla birlikte ziyaret etmekten dolayı son derece mutluyuz. Biz kendisine sağlık ve sıhhatli uzun ömürler diliyoruz" dedi.

Eşi Fatma Altınkaynak'ı 11 yıl önce kaybeden ve oğlu Veli Altınkaynak'ın evinde yaşayan Mehmet Altınkaynak, sürpriz doğum günü kutlaması ve pasta kesilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN