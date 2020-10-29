Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada lazer gösterisi
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Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada lazer gösterisi

29.10.2020 20:08 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:12
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada lazer gösterisi

SİVAS'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, tarihi Sivas Kongresi'nin yapıldığı binanın yüzeyinde lazerli ışık ve müzik gösterisi düzenlendi.

SİVAS'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, tarihi Sivas Kongresi'nin yapıldığı binanın yüzeyinde lazerli ışık ve müzik gösterisi düzenlendi. Sivas halkı gösteriyi büyük ilgiyle takip etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı kutlamaları kapsamında Sivas'ta İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Kongre Müzesi'nde lazerli ışık ve müzik gösterisi düzenlendi. Kurtuluş mücadelesi döneminde tarihi Sivas Kongresi'nin yapıldığı ve Atatürk'ün "Cumhuriyetin temellerini burada attık" dediği binanın yüzeyine lazer ışıklarla bayrak desenli görseller yansıtıldı. Kahramanlık türküleri ve marşlarının çalındığı gösteri büyük beğeni topladı. Cadde üzerinde toplanan vatandaşlar, gösteriyi ilgi ile izlerken cep telefonu kameraları ile de bu anları kaydetti.Sivas'ın bir cumhuriyet kenti olduğunu belirten vatandaşlar, gösteriyi çok beğendiklerini dile getirdi.


Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada lazer gösterisi
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada lazer gösterisi
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada lazer gösterisi
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada lazer gösterisi
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada lazer gösterisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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