Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (5)

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (5)

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kuruluşunun 10 yılında yaptığı konuşma Bilim, sanayi, sanat, eğitim, tarım vs.

28.10.2019 21:58
Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (5)

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kuruluşunun 10 yılında yaptığı konuşma

Bilim, sanayi, sanat, eğitim, tarım vs. alanlarında gerçekleştirilen yatırımlardan görüntüler

Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenlik yapması

Atatürk'ün traktör kullanması

Atatürk'ün vatandaşlarla sohbeti

Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi evlatlarıyla zaman geçirmesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün diplomatik görüşmeler yapması Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (5)

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (5)
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