Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (5)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kuruluşunun 10 yılında yaptığı konuşma Bilim, sanayi, sanat, eğitim, tarım vs.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kuruluşunun 10 yılında yaptığı konuşma
Bilim, sanayi, sanat, eğitim, tarım vs. alanlarında gerçekleştirilen yatırımlardan görüntüler
Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenlik yapması
Atatürk'ün traktör kullanması
Atatürk'ün vatandaşlarla sohbeti
Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi evlatlarıyla zaman geçirmesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün diplomatik görüşmeler yapması Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (5)
VİDEO: Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (5)