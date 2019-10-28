Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (4)

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (4)

Milli mücadelenin ardından halkın sevinç gösterileri Çarşı pazardaki hareketlilik Çalışan insanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kuruluşunun 10 yılında yaptığı konuşma Bilim, sanayi, sanat, eğitim, tarım vs.

28.10.2019 22:06
Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (4)

Milli mücadelenin ardından halkın sevinç gösterileri

Çarşı pazardaki hareketlilik

Çalışan insanlar

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kuruluşunun 10 yılında yaptığı konuşma

Bilim, sanayi, sanat, eğitim, tarım vs. alanlarında gerçekleştirilen yatırımlardan görüntüler Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (4)

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (4)
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