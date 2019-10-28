Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)
Kurtuluş savaşına ait görüntüler Askerin cephede çarpışması Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamlaması Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul görüntüleri Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)
28.10.2019 22:23
Kurtuluş savaşına ait görüntüler
Askerin cephede çarpışması
Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamlaması
Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul görüntüleri Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)
Kaynak: AA
VİDEO: Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)