ZONGULDAK (İHA) - - Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak Atatürk'ü andı

ZONGULDAK - Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Valilik binası önünde başlayan törende Atatürk Anıtı'n Vallilik ve belediye başkanlığı çelengi bırakıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri Valilik binası önünde saygı duruşunda bulundu. Görevli polis ve jandarmalar da selam durarak Ata'sını andı.

Merdiven başında Ata'sını andı

Sabah saatlerinde işyerini açan Ali Doğan Germekaş isimli bir esnaf ise merdiven başında halıları astığı sırada sirenler çaldı. Halıları asmayı bırakan genç, merdivenin başında Atatürk'ü andı. İki dakika boyunca saygı duruşunda bulundu. Germekaş, "İşyerini açtım. Halıları asıyordum. Saat 09.05 geçe saygı duruşunda bulunduk. Saygıyla özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. Germekaş, saygı duruşunda bulunduktan sonra işine devam etti.

Cadde üzerinde seyreden sürücüler araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.