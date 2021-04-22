Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılında göndere çekilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılında göndere çekilecek

Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılında göndere çekilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

29 Ekim 2023 yılında Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde göndere çekilecek Türk Bayrağı Ankara'ya gitmek üzere Bozüyük'ten yola çıktıPolatlı Belediyesi tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla başlatılan 'İstiklal Bayrağı Zafer...

29 Ekim 2023 yılında Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde göndere çekilecek Türk Bayrağı Ankara'ya gitmek üzere Bozüyük'ten yola çıktı

Polatlı Belediyesi tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla başlatılan 'İstiklal Bayrağı Zafer Yolunda' adlı etkinlik kapsamında Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde göndere çekilecek Türk Bayrağı Ankara'ya gitmek üzere Bozüyük'ten yola çıktı. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Koordinatörü Kadim Koç'a Türk Bayrağı'nı devir eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcığlu, "Anıtkabirden alınan Türk Bayrağımızı Milli Mücadelenin verildiği topraklarda ağırlamaktan onur duyuyoruz, Allah bize bir daha öyle bir mücadele vermeyi göstermesin fakat gerekirse bizler de tıpkı atalarımız gibi o mücadeleyi vermeye hazırız" dedi ve emaneti öperek teslim etti. - BİLECİK

Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılında göndere çekilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Esra Erol Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Muslera Hakan Kutlu Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılında göndere çekilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 15:45:31. #1.14#

title