Cumhuriyetin 97'nci yılı dolasıyla Keban Barajı'na 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı
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Cumhuriyetin 97'nci yılı dolasıyla Keban Barajı'na 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı

28.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:01
Cumhuriyetin 97'nci yılı dolasıyla Keban Barajı'na 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 97. yılı dolaysıyla Keban Barajı Gölü'ne 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 97. yılı dolaysıyla Keban Barajı Gölü'ne 970 bin adet balık yavrusu bırakıldı.

Vali Erkaya Yırık, Keban ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde Cumhuriyet'in 97. yılı dolaysıyla düzenlenen programda, kentin birçok üretim faaliyetiyle önemli sırada yer aldığını, alabalık üretiminde de Türkiye'de birinci sırada olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Keban Barajı Gölü'ne yavru balık bırakacaklarını dile getiren Yırık, "Bu faaliyet, buradaki balık üretimi ile meşgul olan vatandaşların bu kapsamdaki üretimlerine inşallah bereket getirecek. Bundan sonra da Elazığ'ımız her alanda olduğu gibi bu konuda da inşallah iyi durumda olsun, üreticilerimizin yüzü gülsün." dedi.

DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar da Keban Barajı Gölü'ne 2020 yılı içinde toplam 2 milyon 600 bin adet yavru balık bırakılacağını belirtti.

Yapılan avlanabilir stok tespitlerine göre, Keban Barajı Gölü'nde avlanılacak yıllık balık miktarının 505 ton olduğunu ifade eden Dündar, "Tesislerimiz soğuk ve ılık su balıklarının üretimini gerçekleştirecek şekilde düzenlenmiş modern bir kuluçka binasına sahiptir.

20 adet olan havuz sayısının toplam yüzey alanı 135 bin metrekaredir. Keban Barajı Gölü'nde yaptığımız balıklandırma çalışmalarımızın, balıkçılarımıza hayırlı ve bol kazanç getirmesini ve vatandaşlarımızın da kaliteli ve ucuz şifalı beyaz et ihtiyacının karşılanmasına vesile olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Programa İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Keban Kaymakamı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan, Keban DSİ Su Ürünleri Şube Müdürü Yasin Celayir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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