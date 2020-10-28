Cumhuriyetin 97'nci yılı anısına tek nefeste 97 metre saygı dalışı

SERBEST dalış milli takımı sporcusu Birgül Erken, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirdiği 'Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı' projesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü anısına, '97'nci yılda 97 metre' sloganıyla tek...

SERBEST dalış milli takımı sporcusu Birgül Erken, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirdiği 'Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı' projesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü anısına, '97'nci yılda 97 metre' sloganıyla tek nefeste saygı dalışı gerçekleştirdi.

Milli serbest dalış sporcusu Birgün Erken, adını taşıyan ve Gençlik ve Spor Kulübü'nce Türkiye'de serbest dalışın yaygınlaştırılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle başlattığı 'Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı' projesinin hazırlıklarını Antalya'nın Kaş ilçesinde sürdürdü. Erken'e projenin hayata geçirileceği Adana, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Samsun ve Trabzon'dan 1'er su altı dalış antrenörü eşlik etti.

Aynı zamanda Çanakkale'deki lisede edebiyat öğretmeni olan Birgül Erken, proje kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Kaş ilçesindeki İnce Boğaz Plajı açığında 97 metrelik yatay saygı dalışı gerçekleştirdi. Erken, dalış sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için deniz üstünde 30 metrekarelik Türk bayrağı açtı. Ardından 'mono palet' dalında yatay olarak bir saygı dalışı daha gerçekleştirdi.

Anı dalışını Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz ve Kaşlılar izledi. Kaymakam Yazıcı ve Belediye Başkanı Ulutaş, dalış sonrası milli sporcu Birgül Erken'i kutladı.Dalış sonrası açıklama yapan Birgül Erken, "Cumhuriyetimizin 97'nci yılı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliği Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize ithaf ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız, Türk milletinin şanlı tarihinin önemli dönüm noktalarından, bugün bize unutulmaz bir destanla armağan edilmiştir. Atatürk bu kavramı 'Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur' sözü ile açıklamıştır" dedi.

Erken, bu dalışla projenin startını verdiklerini söyleyerek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR