29.10.2019 14:56

Cumhuriyetin 96. yıl dönümü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Cumhuriyet kutlamaları kapsamında trafiğe kapatılan yollar çocuklara kaldı

BURSA - Bursa'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Tören sebebiyle trafiğe kapatılan yollar çocuklara kaldı.

Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü Heykel Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Tören sebebiyle kapanan Atatürk Caddesi çocuklara kaldı. Eline alıkları ay yıldızlı kırmızı balonları sallayan çocuklar boş yolun keyfini çıkardı. Folklor ve kılıç kalkan gösterilerinin ardından tören, kortej yürüyüşü ile devam etti. Cumhuriyet alanı, İnönü Caddesi ve Zafer Meydanı güzergahlarında yapılan kortej yürüyüşüne binlerce lise öğrencisi, polis ve askerler, sivil toplum kuruluşları, bazı odalar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Türk milleti olarak tarihte bir çok devlet kurmuş, bir çok medeniyet oluşturmuş milletiz. Bu devletleri kurarken hiçbir zaman kuru bir hükümdarlık anlayışı ile hareket etmemiş, bir yönetim kültüründen bir medeniyetten geliyoruz. Kurmuş olduğumuz devletlerin topraklarında barışı huzuru kardeşliği adaleti ve inançlara saygıyı tesis ederek insanları rengine mezhebine kültüre göre ayırmadan kucakladık. İçimizde yaşattığımız bu değerler sayesinde Osmanlı imparatorluğu 622 yıl hüküm sürmüş 22 milyon metre kareye ulaşan bir coğrafyaya hakim olmuştur. O coğrafyada insanlar barış ve huzur içerisinde yaşamışlardır. Türk milletinin yükselişini hiçbir zaman hazmedemeyen emperyalist güçlerin zulmü karşında çok açılar çektik. Ülkemizin dört bir tarafı işgal edildi. Aziz milletimiz yokluk ve imkansızlıklar içerisinde bulunduğu zor durumda kurtuluş savaşını zaferle neticelendirdi" diye konuştu.

Cumhuriyetin milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişin adı, istiklal mücadelesinin bıraktığı en önemli miraslardan biri olduğunu ifade eden Canbolat, "Yer yüzündeki tüm mazlumların umudu olması yanında şer odaklarının da hedefinde yer almıştır. Bu karanlık ve kirli odaklar bazen içimizdeki hainlerle bir olup meclisimizi bombalamışlar, bazen de vatani görevini yapan yiğit askerlerimize kurşun sıkmışlardır. Her zaman hakkın ve hakikatin yanında olan devlet ve milletimizin şer odaklarına karşı daima galip gelmiştir. Dün olduğu gibi Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutladığımız bugünde birlik ve beraberliğimizi korumaya ve milli dayanışmaya ihtiyacımız vardır. 2023, 2053, 2071 hedefler bizim için çizilmiş ufuklardır. Bu hedeflerin gerçekleşmesine sadece ülkemizin değil tüm insanlığın ihtiyacı vardır" dedi.

Kaynak: İHA