28.10.2019 15:57

- Cumhuriyetin 96'ıncı Yıldönümü

Burdur Valiliği tarafından Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 96'ıncı Yıldönümü münasebetiyle Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

BURDUR - Burdur Valiliği tarafından Cumhuriyetin Kuruluşunun 96'ıncı Yıldönümü sebebiyle Cumhuriyet Meydanında Çelenk Sunma töreni düzenlendi. törende Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Garnizon Komutanı Alb. Cenk Baburşah ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Çelenk Sunma Töreni Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile sona erdi. Törene Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Garnizon Komutanı Alb. Cenk Baburşah, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç,Emniyet Müdürü Ümit Bitirik,Siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Burdur Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında yarın saat 09.30'da valilik makamında tebriklerin kabulü yapılacak ardından saat 10.00'da ise Burdur Cumhuriyet Meydanında kutlama ve resmi geçit töreni düzenlenecek.

Kaynak: İHA