Cumhuriyetin 100'üncü yılına 2 bin yıllık Ahmet Buğdayı tohumu
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Cumhuriyetin 100'üncü yılına 2 bin yıllık Ahmet Buğdayı tohumu

Cumhuriyetin 100'üncü yılına 2 bin yıllık Ahmet Buğdayı tohumu 2 bin yıllık tarihiyle Ahmet Buğdayı, yeniden Türk çiftçisine sunuluyor.

04.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:30

Cumhuriyetin 100'üncü yılına 2 bin yıllık Ahmet Buğdayı tohumu

İSTANBUL - 2 bin yıllık tarihiyle Ahmet Buğdayı, yeniden Türk çiftçisine sunuluyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hocalarından Prof. Dr Nevzat Aydın, tohum ıslahı ve verimliliğin artırılması için yapılan çalışmaları anlatarak, "Üniversite olarak özel sektörle yapılan projemiz nihayetine ulaştı. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 2 bin yıllık Ahmet Buğdayını tüm çiftçilerimize doğru tarım uygulamaları için vereceğiz " dedi.

Covid -19 salgınının yaşandığı bu günlerde ülkeler öz kaynaklarıyla beslenmek için birbiri ardına projeler açıklarken Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın, üniversite ile Duru Bulgur'un 4 yıldır yürüttüğü tohum ıslahı çalışmasının geldiği nokta ile ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Nevzat Aydın "Türkiye'nin 2 bin yıllık yerli buğdayı olan Ahmet Buğdayını yeniden tarıma kazandırmak için artık günleri sayıyoruz" dedi. Doğru tarım uygulamalarına dikkat çeken Prof. Aydın, "Ortaklaşa yürütülen proje doğru tarım uygulamasına önemli bir örnektir. Türkiye'de kıraç arazilerin ekilerek ekonomiye kazandırılması çok önemli. Islah ettiğimiz bu tohumla kıraç arazide yetişen buğday daha verimli ve kaliteli hale gelecek" dedi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında 2 bin yıllık buğday çiftçilere dağıtılacak

Islah çalışmasının 4 yıldır başarılı ilerlediğini ve sonuçlanmasıyla ilk tohumların en geç 2023 yılında Türk Çiftçisiyle buluşacağını söyleyen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın, "Dünyada prestijli bilimsel dergilerde yayınlanan hızlı ıslah yöntemininin TÜBİTAK'a önerilmesinin ardından üniversite-sanayi işbirliği ile çalışmalara başlandık. Üniversite olarak özel sektörle yapılan projemiz nihayetine ulaştı ve geliştirmiş olduğumuz tohumları 2019 Ekim ayında toprakla buluşturduk. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 2 bin yıllık Ahmet Buğdayı'nı tüm çiftçilerimize doğru tarım uygulamaları için vereceğiz " dedi.

Anadolu'nun çok önemli bir tahıl merkezi olduğunu ancak bilinçsiz ve yanlış tarım uygulamaları sonucu ekimin, verimin ve kalitenin düştüğünü belirten Duru Bulgur Onursal Başkanı İhsan Duru, "Biz 3 kuşaktır tarım tabanlı sanayi işletmecisiyiz. Bölgemizde yanlış tarım uygulamalarının buğdayın verim ve kalitesini gün gün nasıl düşürdüğüne şahitlik ettik. İhtiyaç duyduğumuz kaliteli buğday arayışı bizi 4 sene önce Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile buluşturdu. ve bu konuda çok güzel çalışmalar yaptık. 2 bin yıllık bir mirası ıslah ettik" dedi.

"Buğday stratejik bir üründür"

Türkiye'de temel besin maddesi olan başta ekmek, makarna, hamur işi besinler ve bulgur için buğday üretiminin çok stratejik olduğuna dikkat çeken İhsan Duru, "Buğday üretiminde kendimize yetmemiz hayati öneme sahip. Atalarımızdan miras ve bölgemizin iklimine uygun tohumları ıslah ederek kullanmamız ülke olarak bizi rahatlatır. Şu anda Türkiye'de 1 milyon ton civarında bulgur üretimi var. Dışarıya da açılmasını istediğimiz bir ürün ve dış pazarlarda çok rağbet görmeye başladı. Üniversitemiz ile ıslah ettiğimiz Ahmet Buğdayı da bulgura çok yatkın bir buğday. Bölge iklimine uygunluğu, rekolte, renk, kalite ve besleyici özü ile Türkiye'de üretilecek bulgura çok katkısı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Islah edilen Ahmet Buğdayı'nın ekonomiye katkısı yaklaşık 165 milyon TL"

İhsan Duru, devletin ekilebilir her alanın tarıma kazandırma noktasında aldığı kararın çok yerinde olduğunu belirtti. Türkiye'de şu anda yaklaşık 1 milyon 240 milyon metrekare alanda buğday üretimi yapıldığını ekilebilir yeni alan kullanımıyla bunun artacağını düşündüğünü söyledi. Duru, "Bu alanların yaklaşık yüzde 60 civarı kıraçtır. Ahmet Buğdayı ile bizim amacımız kıraç alanda şu anda alınan 250 kilo civarındaki buğday üretimini 280 kilo civarına çıkartmaktır. Bunun da 2019 fiyatlarıyla Türkiye ekonomisine katkısı yaklaşık 165 milyon TL gibi bir rakam olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına 2 bin yıllık Ahmet Buğdayı tohumu

Kaynak: İHA

Manşet

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