Cumhuriyetimizin 96.yılı kutlu olsun

29.10.2019 13:40

96 yıl önce yaşanan gurur ve sevinç yine sokaklara taştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı tüm yurdu sardı.

Kutlamalar geceden başladı. Hatay, Karabük ve Rize'den coşku dolu görüntüler yansıdı. Yüzlerce kişinin oluşturduğu fener alayı, ellerindeki al bayraklarla yürüdü.

LİSE ÖĞRENCİLERİ ASKER SELAMI İLE İSTİKLAL MARŞI OKUDU Isparta'da ise lise öğrencileri teker teker sınıf camlarında belirdi ve İstiklal Marşı'nı büyük bir gururla okudu.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı koreografi asker selamıyla sona erdi.

ELAZIĞ'DA DA 200 ÖĞRENCİ GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNDU

Öğretmenlerin koordinesindeki öğrenciler bir hafta boyunca prova yaptı, bedenleriyle '29 Ekim' yazarak Cumhuriyet Bayramı mesajı verdi.

İSTANBUL'DA KUTLAMALARIN ADRESİ VATAN CADDESİ Sabahın erken saatlerinde birçok ilde gösteriler düzenlendi. Çoluk coçuk, genç yaşlı herkes sokaklardaydı. İstanbul'da kutlamaların adresi Vatan Caddesi'ydi.

Resmi Geçit Törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.Baklava ustaları da bu özel günü unutmadı. Mehmetçik için ay yıldızlı baklavalar hazırlandı.

Görüntüsü kadar lezzetiyle merak uyandıran baklavalar Mardin'de vatani görevini yapan askerlerimize ikram edilecek.

PARKE TAŞLARI İLE BAYRAK Merkeze bağlı Çukurbelen Köyünde yaşayanlar,binbir zorlukla hakim bir tepeye kilit taşlarından 250 metrekarelik Türk bayrağı yaptı.

Köylüler, ortaya çıkan eseri Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere armağan etti.

(İHA)

Kaynak: İHA