Cumhuriyetimizin 100. Yılı Nükleer Enerji ile Taçlanacak
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Cumhuriyetimizin 100. Yılı Nükleer Enerji ile Taçlanacak

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Nükleer Enerji ile Taçlanacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptıÄ?ı paylaÅ?ımda Å?unları kaydetti: "Akkuyu NGS'de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptıÄ?ı paylaÅ?ımda Å?unları kaydetti:

"Akkuyu NGS'de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı. Ã?lkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doÄ?ru adım adım ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uÄ?urlu olsun. "

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip dört reaktörden oluÅ?acak. İlk reaktörünün 2023'te devreye alınması planlanan santralden, yılda yaklaÅ?ık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

Kaynak: Habermetre

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