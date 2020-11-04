Twitter Trump'ın "galibiyet" paylaşımını sildi

ABD'de Devlet Başkanlığı Seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı rakibi Joe Biden arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, Trump'ın Twitter'da yaptığı "galibiyet" paylaşımı Twitter tarafından silindi.

ABD'de Devlet Başkanlığı Seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı rakibi Joe Biden arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, Trump'ın Twitter'da yaptığı "galibiyet" paylaşımı Twitter tarafından silindi. Trump aynı paylaşımı ikinci defa yapınca bu defa sansürlendi.

Twitter geçtiğimiz günlerde, ABD'de yapılacak Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yalnızca resmi sonuçları ve açıklamaları değerlendirmeye alacaklarını açıklayarak; yanlış bilgiler ve yönlendirmeler içeren tweetler'in silineceğini söylemişti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın sosyal medya hesabında yaptığı "Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece açıklama yapacağım. Büyük bir galibiyet." paylaşımı yanıltıcı bilgi içerdiği gerekçesiyle Twitter tarafından silindi. Trump ikinci kez aynı tweet'i atınca bu defa da paylaşımına sansür getirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı