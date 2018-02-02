Cumhuriyetçiler ile Demokratlar Arasında Belge Savaşı

NEW YORK (İHA) – ABD Başkanı Donald Trump, 2016 yılındaki seçimlerde Rusya'nın müdahalede bulunduğu iddiasına karşı Cumhuriyetçilerin bildiri yayınlamasını onayladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinde Rus müdahalesinde bulunduğu iddiasına karşı Cumhuriyetçilerin bildiri yayınlamasını onayladı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Cumhuriyet başkanı Devin Nunes tarafından, iki sayfa gizli belgenin de yer verildiği 4 sayfalık bildiride endişelere dikkat çekildi.

Bu arada, gazetecilere açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye gönderilen tartışmalı belgenin içeriğini utanç verici olarak niteledi. Başkan Trump, 2016 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yürütülen kampanya ile Rusya arasındaki muhtemel gizli anlaşmayı araştıran federal görevlilerin yaptığı çalışmalardan dolayı şikayetçi oldu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Cumhuriyet başkanı Devin Nunes tarafından paylaşılan bilgi notunda, FBI'ın ABD mahkemesini, yanılttığını ve ileri sürülen belgelerin düzmece olduğunu ileri sürdü. Devin Nunes, belgede 'önemli materyal ihmalleri ile ilgili ciddi endişeleri' bulunduğunu ve bunun kamuoyuna açıklanmaması gerektiğini söyledi.

Demokratlar ise Cumhuriyetçiler yayınlanan bildiriyi, çok gizli verilerin seçici bir şekilde kullanarak, Eski FBI Başkanı Robert Mueller'in başlattığı soruşturmayı gözden düşürmek amacını taşıdığını iddia ettiler.

Mueller'ın başlattığı soruşturma üzerine Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki tartışma siyasi bir savaşa dönüştü. - NEW YORK