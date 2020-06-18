Cumhuriyetçiler de Polis Reformu Yasa Tasarısını Açıkladı
George Floyd'un ölümü, polis şiddeti ve ırksal ayrımcılık tartışmaları arasında polis reformu tartışılan konulardandı.
18.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:08
George Floyd'un ölümü, polis şiddeti ve ırksal ayrımcılık tartışmaları arasında polis reformu tartışılan konulardandı. Dün Başkan Trump bir kararname imzaladı. Demokratların yasa tasarısına karşı bugün de Cumhuriyetçiler bir yasa tasarısı hazırladı. Özlem Tınaz yasa tasarısının içeriğini aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com