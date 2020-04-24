Cumhuriyetçi senatörler, BM'den DSÖ'nün bağımsız heyet tarafından denetlenmesini istedi
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Güncel, Haber

Cumhuriyetçi senatörler, BM'den DSÖ'nün bağımsız heyet tarafından denetlenmesini istedi

NEW ABD'de önde gelen Cumhuriyetçi senatörler, Birleşmiş Miletler'in (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ABD Başkanı Donald Trump'ın "başarısız olmakla" eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağımısız bir denetim yapması talebinde bulundu.

24.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:54
Cumhuriyetçi senatörler, BM'den DSÖ'nün bağımsız heyet tarafından denetlenmesini istedi

NEW ABD'de önde gelen Cumhuriyetçi senatörler, Birleşmiş Miletler'in (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ABD Başkanı Donald Trump'ın "başarısız olmakla" eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağımısız bir denetim yapması talebinde bulundu.

Lindsay Graham, Mitt Romney ve Ted Cruz gibi önde gelen isimlerin de yer aldığı Cumhuriyetçi senatörler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e söz konusu taleplerine ilişkin bir mektup gönderdi.

DSÖ'nün salgınla mücadele konusunda attığı adımların denetlemesi için bağımsız bir heyet kurulmasını isteyen senatörler, heyetin örgütün performansını değerlendirerek, reform önerileri sunmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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