Cumhuriyetçi Senatör, Suudi Arabistan'da bulunan Amerikan askerinin çekilmesini istedi
05.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:52
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer, Suudi yönetiminin ABD'ye petrol savaşı açtığını belirterek, Başkan Donald Trump'tan Suudi Arabistan'da bulunan Amerikan askerini ve Patriot hava savunma sistemlerini çekmesini istedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer, Suudi yönetiminin ABD'ye petrol savaşı açtığını belirterek, Başkan Donald Trump'tan Suudi Arabistan'da bulunan Amerikan askerini ve Patriot hava savunma sistemlerini çekmesini istedi.
Senatör Cramer, konuya ilişkin Amerikan radyo kanalı NPR'a verdiği mülakatta petrol konusunda ABD ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginliğe değindi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com