Cumhuriyetçi Senatör Graham, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını eleştirdi Açıklaması

NEW ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak DEAŞ ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor.

NEW ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak DEAŞ ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Amerika, dünya genelinde güvenilmez bir müttefik olarak algılanıyor." sözleriyle eleştirdi.

Senatör Graham, ABD'nin Afganistan'dan askeri birliklerini çekme ve Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin büyük kısmını tahliye etmeye yönelik kararının ardından Twitter hesabından Biden yönetimine eleştiriler yöneltti.

Graham, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak DEAŞ ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Amerika, dünya genelinde güvenilmez bir müttefik olarak algılanıyor. Rusya, İran ve Çin, bölgede gücünü artıracak." ifadelerini kullandı.

Tüm yaşananlardan, "askeri danışmanlarını dinlemeyen" ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Graham, "Başkan Biden anlaşılan Irak'tan hiç ders almadı. Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük