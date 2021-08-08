Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı'na göre partinin liderliği hala Trump'ta
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Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı'na göre partinin liderliği hala Trump'ta

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı'na göre partinin liderliği hala Trump'ta
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı Ronna McDaniel, 2024 başkanlık seçimlerine giderken partideki en etkili ismin hala eski Başkan Donald Trump olduğunu belirtti.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı Ronna McDaniel, 2024 başkanlık seçimlerine giderken partideki en etkili ismin hala eski Başkan Donald Trump olduğunu belirtti.

ABD'de 2022'de yapılacak Kongre ara seçimleri ve 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Trump, Cumhuriyetçi Parti içindeki en önemli gündem olmayı sürdürüyor.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı McDaniel, AM 970 adlı radyoya verdiği mülakatta, seçimleri ve Trump'ın pozisyonunu değerlendirdi.

McDaniel, "Dönüp seçmenlere ve toplanan 102 milyon dolarlık bağışa baktığınız zaman şunu net olarak söyleyebilirim ki Amerika'daki Cumhuriyetçi seçmenler, Başkan'ın (Trump'ın) en popüler Cumhuriyetçi olduğunu ve partiyi yönlendirdiğini söyleyecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kamuoyuna yansıyan anketlere göre, Cumhuriyetçiler arasında Trump'ın popülerliği yüzde 80'lerin üzerinde seyrediyor.

3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağı yönündeki beklentiler büyüyor. Aday olabileceğine ilişkin birçok işaret veren Trump'ın seçimlere 1 ila 1,5 yıl kala adaylığıyla ilgili kararını resmen açıklaması bekleniyor.

ABD'de Kongre ara seçimleri 8 Kasım 2022'de, başkanlık seçimleri ise 5 Kasım 2024'te yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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