Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda söylemler kritik eyaletlere odaklandı
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Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda söylemler kritik eyaletlere odaklandı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın adaylığının resmileştiği Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda, seçimler için önemli olan Florida ve Iowa gibi eyaletlere odaklanan söylemler dikkati çekti.

Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda söylemler kritik eyaletlere odaklandı
27.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:55

ABD'de Başkan Donald Trump'ın adaylığının resmileştiği Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda, seçimler için önemli olan Florida ve Iowa gibi eyaletlere odaklanan söylemler dikkati çekti.

3 Kasım'da yapılacak 59'uncu başkanlık seçimleri öncesinde Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nın 3 gecesi geride kalırken, kurultayda söylemlerin, "Swing States (Salıncak Eyaletler)" olarak nitelendirilen ve seçimler için kritik olan eyaletlere odaklanması dikkatlerden kaçmadı.

Kurultayda, "Swing State" olan Florida, Iowa ve Wisconsin gibi eyaletlerden yetkililer, çiftçiler ve siyasetçiler konuşma yaptı.

Iowa Senatörü Joni Ernst, dün gece yaptığı konuşmada, eyalette 10 Ağustos'ta büyük bir fırtınanın yıkıma yol açtığını anlattı ve Trump'ın kendilerine verdiği destekten övgüyle bahsetti.

Iowa Valisi Kim Reynolds da kurultayın ikinci gecesi yaptığı konuşmada, "Eyaletin son dönemde yaşadığı zorluklarda, Trump bizim yanımızdaydı" vurgusunu yaptı.

Öte yandan seçim konseyinde 29 delegeye sahip olan ve Iowa'nın 6 delegesine karşılık seçimler için "kritik" bir yer tutan Florida'ya yönelik vurgular da diğer Latin Amerikalıların aksine çoğunluğu Cumhuriyetçi olan Kübalı Amerikalılar üzerinden yapıldı.

Biden için "Fidel Castro" benzetmesi

Florida'daki oyların yüzde 6'sını oluşturan Kübalı Amerikalılar adına konuşan İş Adamı Maximo Alvarez, kurultayın ilk günü yaptığı konuşmada, Trump'ın Demokrat Rakibi Joe Biden'ı Fidel Castro'ya benzetti.

Alvarez, "Fidel Castro'nun Küba halkına verdiği sözleri hatırlıyorum. Ben büyürken çevremde olanları, açlıktan ölen insanları unutamam. Bu boş sözlere kandığı için insanlar öldü." ifadesini kullandı.

Florida Vali Yardımcısı Jeanette Nunez de salı günkü konuşmasında, Biden için Castro benzetmesinde bulunarak, Küba halkının yaşadığı "hayal kırıklıklarını" anlattı.

Başka bir kritik eyalet olan Wisconsin adına konuşan Çiftçi Cris Peterson, salı günkü konuşmasında, "Trump, diğer tüm başkanlardan daha çok çiftçinin ve tarımın önemini biliyor." dedi.

"Salıncak Eyaletlerde" sonu durum ne?

ABD'de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, Biden'ın ülke genelinde Trump'ın yüzde 7,1 önünde olduğu görülüyor.

Seçimlerin kaderini belirleyecek 7 eyaletten 5'inde de Biden'ın önde olduğu görülüyor.

Biden, Trump'a Michigan'da yüzde 7, Wisconsin'de yüzde 3,5, Pennsylvania'da yüzde 5,8, Florida'da yüzde 3,7 ve Arizona'da ise yüzde 2,2 fark atıyor.

Iowa'da, Trump yarışı yüzde 1,7 fark ile önde götürürken, North Carolina'da iki aday başa baş bir yarış sürdürüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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