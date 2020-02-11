Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği'nden "Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi"

11.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:40

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği (CKD), "Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi" projesini başlattı.

CKD Kayseri Şube Başkanı Tülin Karakaş, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, gençlerin büyük bir bölümünün bağımlılık risk grubunun içinde yer aldığını söyledi.

Uyuşturucunun toplumda ekonomik, sosyal ve güvenlikle ilgili problemlere de yol açan çok yönlü bir sorun olduğunu belirten Karakaş, "Çok yönlü sorunlara çok yönlü çözümler üretilmelidir. Bağımlılıkla mücadele bir devlet politikası olarak ele alınmalıdır." dedi.

Karakaş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı konusunda farkındalık yaratarak toplumun uyuşturucu ile mücadeleye aktif katılımını sağlamak, önleme çalışmalarını güçlendirmek amacıyla "Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi"ni başlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Annelerin, sevgisiyle değiştiren, güven veren, koruyan, geliştiren, eğiten, kararlı ve güçlü duruşunu pekiştireceğiz. Gençlerin hayata tutunabilecekleri anne elini uzatıyoruz. Annelerin harekete geçirici etkisine inanarak, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, demokratik kitle örgütlerini, basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, Türk milletinin her ferdini sorumluluğa, gençleri hayatta tutmaya davet ediyoruz."

Karakaş, CKD'nin Türkiye'nin dört bir yanında "Hayata Tutun, Hayatta Tutun" kampanyasını yürüteceğini, kampanya kapsamında hem bilgilendirme yapmayı hem de gençlere alternatif yaşam biçimleri sunarak üretmelerini ve paylaşmalarını sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA