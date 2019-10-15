Cumhuriyetçi avukatlardan İzmir Barosu'na tepki

15.10.2019 14:58

İZMİR Barosu'nun, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili 'savaşa son verin' çağrısına, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu tepki gösterdi. Harekata destek verdiklerini belirten grup, İzmir Barosu'nu açıklamayı geri çekmeye davet etti.

İzmir Adliyesi önünde bir araya gelen Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına açıklamayı okuyan avukat Mustafa Çetin, Türk askerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları ifade etti:

Kaynak: DHA

"Suriye'nin kuzeyinde emperyalist güçlerin desteğini alarak sınırlarınıza konuşlanan, Türk ulusunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK, YPG-PYD terör örgütlerine karşı başlatılan, uluslararası hukuka ve ulusal çıkarlarımıza uygun, meşru Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten desteklediğimizi belirtiriz. Üzülerek görüyoruz ki tarihi süreç, doğrular, olaylar ve olgular bir kenara bırakılarak, gerek ülke dışında gerekse ülke içinde algı yaratılmaya çalışılıyor. Mensubu olduğumuz İzmir Barosu'nun, 11 Ekim'de yaptığı 'savaşa son verin' açıklamasını kabul etmemiz mümkün değildir. İzmir Barosu yönetiminin büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hala anlayamadığı açıkça ortadadır. İzmir Barosu yönetim kurulunun açıklamasını şiddetle kınıyor, Barış Pınarı Harekatı'na zarar veren bu açıklamadan dönmeye davet ediyoruz."Açıklamanın ardından avukatlar, adliye önünden ayrıldı.