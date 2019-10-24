Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında artık 'resepsiyon' yerine 'kabul töreni' düzenlenecek

24.10.2019 12:28

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda artık "resepsiyon" değil "kabul töreni" düzenlenecek. Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir" cümlesi, "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir" şeklinde değiştirildi. Aynı şekilde "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir" cümlesi de "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir" şeklinde güncellendi. Bu değişiklikler Cumhuriyet Bayramı'nın yanı sıra Zafer Bayramı için de geçerli olacak. Euronews.com'da Görüntüle