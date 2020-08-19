Cumhuriyet Üniversitesine yabancı öğrenci ilgisi Dünyanın birçok ülkesinden eğitim almak için Türkiye'ye gelip girdikleri sınavlarda başarı göstererek Sivas Cumhuriyet Üniversitesini (CÜ) tercih eden yaklaşık 650 yabancı uyruklu öğrenci, 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.

Dünyanın birçok ülkesinden eğitim almak için Türkiye'ye gelip girdikleri sınavlarda başarı göstererek Sivas Cumhuriyet Üniversitesini (CÜ) tercih eden yaklaşık 650 yabancı uyruklu öğrenci, 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıtlar, Uluslararası Öğrenci Ofisi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kayıtlar, adayın ofise şahsen gelerek yaptırabileceği gibi, posta yoluyla veya vekaletname ile de yapılabiliyor. Özellikle halen yurt dışında olup pandemi nedeniyle kayıt yaptıramayacak durumda olan yabancı uyruklu öğrenciler için bu yıl ilk kez ön kayıt imkanı da sunuldu.

Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, "Yabancı uyruklu öğrenci alımı kapsamında yaklaşık 2000 öğrenci üniversitemizde eğitim almak için başvuruda bulundu. Yabancı öğrenci kontenjanları, sınav türleri ve puanları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuru yapan adaylardan yaklaşık 650'si üniversitemizin farklı bölümlerine yerleştirildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA